شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر محافظ البحيرة.. لافتات بمداخل المنشآت «ممنوع دخول من لديهم أعراض كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بوضع لافتات عند مداخل المنشآت والمقاهى والمطاعم والكافيهات بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا، وتوفير مطهرات للأيدى في مداخلها وحظر الخدمة الذاتية بالبوفيه مع السماح بخدمة البوفيه «غير المفتوح» واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة والإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا وفي ضوء ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٤٦ لسنة ٢٠٢٠ وكتاب وزارة التنمية المحلية الدورى رقم ١٨١ لسة ٢٠٢٠ والذى يسمح بفتح المطاعم والكافيهات والحلوانى، ابتداءً من السبت الموافق 27 / 6 / 2020 حتى الساعة العاشرة مساء يوميا مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة للفتح.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء والمياه والمديرين التنفيذيين لمشروعات المحافظة بضرورة الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم والمقاهى والكافيهات، وسحب الرخصة ووقف نشاط المنشأة في حال ثبوت مخالفة تلك الضوابط والاشتراطات.

وشدد على تشغيل المصاعد في المنشآت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، واستمرار حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميًا وإخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها، وكذلك قياس درجات الحرارة لرواد المنشأة.