محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة تسكين أسر المناطق العشوائية الخطرة بمساكن بديلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحرالأحمر، على سرعة إزالة المناطق العشوائية الخطرة ونقل سكانها إلى وحدات سكنية بديلة آمنة بمشروع مساكن الروضة بمدينة الغردقة. وأكد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، على سرعة إنهاء أعمال لجنة التسكين للمنازل الداهمة الخطورة المهددة لحياة المواطنين بمناطق جبل العفش وجبل مجاهد بدائرة حى شمال والجارى تسكينهم بمنطقة الروضة. من جانبها، أفادت لجنة التسكين بمدينة الغردقة بأنه يتم تسليم المواطنين المنقولين من المناطق الخطرة إلى مشروع مساكن الروضة وحدات سكنية جاهزة التسليم لبدء حياة جديدة طبقا لتعليمات رئيس مدينة الغردقة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من خلال اللجان المشكلة للفحص والتدقيق بكل حي لضمان وصول الوحدات لمستحقيها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

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