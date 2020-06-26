شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم انقطاع المياه عن المناطق التالية (تقسيم النصر للسيارات- وادي حوف- حدائق حلوان- عزبة زين- المصانع- عزبة الصفيح- الهجانة- المعصرة)، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غد السبت الموافق ٢٧-٦-٢٠٢٠ وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرًا لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط المياه قُطر ١٤٠٠ مم (العكرة) بمأخذ محطة مياه شمال حلوان.

‎وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.