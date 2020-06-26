شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: قناعة مجلس الأمن بمخاطر سد النهضة وراء جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وكالة "نوفا" الإيطالية إن موافقة مجلس الأمن على عقد جلسة لمناقشة ملف سد النهضة الاثنين المقبل تعكس قناعة المجلس الأممى بمخاطر السد الإثيوبي على كلاً من مصر والسودان، وأشارت الوكالة في تقريرها المنشور ظهر الجمعة إلى أن هذه الخطوة تعكس اقتناع مجلس الأمن كونه أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة والجهاز الأممى الأساسى المعنى بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين وبنظر النزاعات والحالات التى يترتب على استمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين، بوجهة النظر المصرية.

وتري الوكالة أن استمرار عدم تحقيق تقدم فى المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام اثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادى عن اعتزامها ملء السد فى يوليو 2020، وهو وضع غير مقبول ويؤدى إلى خلق حالة يترتب على استمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين.

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ونقلت الوكالة عن مسئول مصري رفيع ، دون ذكر اسمه، قوله إن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استمعت للطلب المصرى حول أزمة سد النهضة، وستعقد جلسة عامة حول هذا الموضوع فى 29 يونيو بحضور ممثلين عن البلدان الثلاثة ، مصر وأثيوبيا والسودان.