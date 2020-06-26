شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لاصحة لإجبار المواطنين على شراء المطهرات ببطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إجبار المواطنين على شراء المطهرات على بطاقات التموين، مُوضحةً أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة معينة، وبما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد.

وفي سياق متصل، فقد تم طرح كميات كبيرة من مطهرات التعقيم (كحول طبي)، وبيع كميات كبيرة منها، وذلك ضمن سلع فارق نقاط الخبز المدعم على البطاقات التموينية منذ شهر أبريل الماضي، وبأسعار أقل من الأسعار المتداولة بالأسواق، وكذلك طرح أنواع من مطهرات التنظيف تحتوي على كلور بنسب مركزة ومتوسطة التركيز، بالفروع التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.