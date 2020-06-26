شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستجيب لاستغاثة أسرة فقيرة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، استجابتها للاستغاثة التي تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لأسرة فقيرة بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج تحتاج إلي تقديم مساعدات مالية ومواد غذائية وفرش المنزل، وتعانى الأسرة من سوء الحاله المعيشية وتهالك محتويات المنزل.

وأوضحت المنظومة ، أنه من خلال عرض موضوع الشكوى على المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعي فقد تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج بدراسة حالة الأسرة وتقديم الدعم اللازم

وأشارت المنظومة ، إلى انه تم دعم الأسرة بمساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة 300 جنيها لمدة ستة أشهر وشراء عدد 6 سراير بالمراتب والمفارش ودعم الأسرة بعدد 4 كراتين مواد غذائية تحتوي على كافة الاحتياجات وجار إنهاء اجراءات تسجيل الأسرة ببرنامج الدعم النقدي المشروط بعد استيفاء كافة المستندات.