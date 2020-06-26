شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365”، لايف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من صالة التحرير بشأن 13 شائعة تناولها المواطنين، ورصدها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، وتوضيح حقيقتها للمواطنين.

تضمنت هذه الشائعات فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونياً ضمن تعديلات قانون ضريبة "القيمة المضافة" وإجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا" وتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه وتداول بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا منسوبة لوزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي ورفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة بدايةً من يوليو القادم.

وتضمن الشائعات تراجع وزارة التعليم العالي عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية وعدم تسليم طلاب الثانوية العامة "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع وبيع بقالي التموين السلع التموينية بأسعار مخالفة للأسعار المقررة من قبل الوزارة وطرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بسعر 40 جنيهاً بدايةً من يوليو المقبل وإجبار المواطنين على شراء المطهرات على بطاقات التموين وطرح وزارة الإسكان وحدات الإعلان الـ 14 للإسكان الاجتماعي وتطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية بدايةً من يوليو المقبل وتداول عصائر معلبة فاسدة بالأسواق.