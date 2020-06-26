شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح غذائية هامة من وزارة الصحة لمرضى الضغط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح الغذائية الهامة لمرضى الضغط، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، حيث نشرت وزارة الصحة، صورة تضمن النصائح، وهى، الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس لأنها تحتوى على نسبة عالية من الملح، وتناول الخضار والفاكهة الطازجة لأنها تحتوى على البوتاسيوم وهو عنصر هام للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم، وتناول الخضراوات الطازجة مع وكل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لضبط الضغط.



وزارة الصحة على تويتر

كذلك وجهت وزارة الصحة، بضرورة المشى الخفيف لمدة 30 دقيقة، 5 مرات فى الأسبوع لأنه يساعد على التحكم فى ارتفاع ضغط الدم، والحرص على شرب الماء خاصة فى الصيف، لأن الجفاف، بسبب عدم شرب الماء يعرضك لزيادة لزوجة الدم والجلطات، حيث يحتاج الشخص المصاب بإرتفاع ضغط الدم إلى شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء.

Advertisements

وأكدت الوزارة، أن الكافيين الموجود فى القهوة والشاى والمشروبات الغازية غامقة اللون من مسببات ارتفاع ضغط الدم، ومشروب العرقسوس يرفع ضغط الدم.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس، وأضافت أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.