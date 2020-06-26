شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. دار الإفتاء تجيز الصلاة بالكمامة.. والحكومة تنفى 12 شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى الحكمة لـ 12 شائعة انتشرت خلال الفترة الأخيرة، وتصريح وزير الأوقاف بإمكانية فتح المساجد لصلاة الجمعة، حال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.





وفيما يلى موجز أخبار مصرالحكومة: لاصحة لإجبار المواطنين على شراء المطهرات ببطاقات التموين

نفت وزارة التموين فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إجبار المواطنين على شراء المطهرات على بطاقات التموين، مُوضحةً أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة معينة، وبما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد.





دار الإفتاء: يجوز الصلاة بالكمامة ولا تدخل فى النهى عن تغطية الفم والأنف

قالت دار الإفتاء المصرية: "لا يخفى ما في التعايش مع الوباء من ضرورة أن تصبح الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعات، والأسواق والمواصلات، وفي التعامل مع الناس في كافة الجهات؛ فلا يرتبط تنفيذها بتوقع العقوبة القانونية على تركها، بل ينبغي جعلها أسلوبًا للحياة في هذه الظروف، بعد أن ثبت أنها تحقق سلامة الإنسان في نفسه وسلامة الناس من حوله".





الحكومة ترد على شائعة تداول عصائر معلبة فاسدة بالأسواق

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تداول عصائر معلبة فاسدة بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي عصائر معلبة فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها العصائر سليمة وآمنة، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات رقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة للتحقق من سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.





الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع.. فيديو وإنفوجراف

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 13 شائعة تم تداولها .

وتضمنت هذه الشائعات فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونياً ضمن تعديلات قانون ضريبة "القيمة المضافة" وإجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا" وتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه وتداول بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا منسوبة لوزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي ورفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة بدايةً من يوليو القادم.





وزير النقل يعلن وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الاسكندرية ضمن صفقة الـ 110 جرارات

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الرابعة من الجرارت الجديدة الى ميناء الاسكندرية بواقع 20 جرار سكة حديد جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الاسطول الحالى وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار ، والتى سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة جنرال الكتريك الامريكية.





أرقام قياسية جديدة تنتظر ليفربول بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

توج فريق ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز رسميًا مساء الخميس للمرة الأولى منذ 30 عاما، بعدما نجح الريدز فى التتويج بلقب المسابقة بالموسم الجارى 2019-2020 الذى تم استئنافه مؤخرا بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





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الدنمارك تحبس رئيس حزب أحرق نسخًا من القرآن الكريم بتهمة العنصرية

قضت محكمة دنماركية، بالسجن ثلاثة أشهر على راسموس بالودان، زعيم حزب سترام كورس، المعروف بعدائه للإسلام.

وجاء قرار محكمة منطقة ناستفيد بحق بالودان بعد إدانته بـ 14 جرما مختلفاً، بما فيها العنصرية، وتوجيه شتائم وقيادة السيارة بشكل خطر.

كما قضت المحكمة بمنعه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 3 أعوام، ومصادرة شهادة قيادة السيارة الخاصة به لمدة عام، ودفع تعويضات بقيمة 30 ألف كرونة (نحو 4300 دولار أمريكي) للشخص الذي وجه له الشتائم.





أسعار الذهب اليوم تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام

تراجع سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة بقيمة جنيهين، إذ هبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة بمصر إلى 790 جنيها للجرام، وذلك عقب تراجع سعر الذهب عالميا إلي 1760دولار.





فيفا: محمد صلاح أول لاعب مصرى يفوز بلقب البريميرليج ويكتب تاريخ جديد

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، النجم المصري محمد صلاح لتحقيقه لقب جديد مع ناديه ليفربول الإنجليزي وعودة التتويج بالدوري الممتاز الغائب منذ عام 1990، ونشر الحساب الرسمي لـ "الفيفا" على "تويتر"، صورة لمحمد صلاح وهنأه قائلا: " مبروك لمحمد صلاح كتابة تاريخ جديد.. أول لاعب مصري يفوز بلقب البريميرليج".





وزير الأوقاف: فتح المساجد لصلاة الجمعة حال التزام المصلين بالضوابط.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في حال التزام المصلين بالضوابط التي أعلنتها الوزارة لإعادة فتح المساجد، سيتم النظر في سرعة رفع تعليق صلاة الجمعة والجنائز.

ووجه جمعة خلال أداؤه خطبة الجمعة اليوم، من مسجد محمد على بالقلعة للمصلين قائلاً:"نوجه النصائح لكل مسلم لكل مؤمن لكل موحد يقصد، كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق، وإن من الناس مفاتيح للشر فلا تكن منهم"





الاعترافات الكاملة للمتهمة بقتل طفلتيها بشبرا: خنقتهم عشان جوزى كان بيضربهم بعدما توفى شقيقهم.. قلت أريحهم من العذاب وحاولت الانتحار بعدها.. دخلت عليهم الغرفة وخنقتهم وافتكروا إن بلعب معاهم وقالولى هنموت ياماما

أمرت نيابة ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بحبس المتهمة بقتل طفلتيها 4 أيام على ذمة التحقيق وعرض جثة الطفلتين على مصلحة الطب الشرعى، كما انتقلت النيابة لمناظرة جثة المجنى عليهما وتبين من المناظرة وجود أثار خنق على رقبتهما وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة .





وفاة هدى لطفى والدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلي

توفيت منذ قليل السيدة هدى لطفى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.

وتقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان