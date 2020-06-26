شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: فتح المساجد لصلاة الجمعة حال التزام المصلين بالضوابط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في حال التزام المصلين بالضوابط التي أعلنتها الوزارة لإعادة فتح المساجد، سيتم النظر في سرعة رفع تعليق صلاة الجمعة والجنائز.



ووجه جمعة خلال أداؤه خطبة الجمعة اليوم، من مسجد محمد على بالقلعة للمصلين قائلاً:"نوجه النصائح لكل مسلم لكل مؤمن لكل موحد يقصد، كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق، وإن من الناس مفاتيح للشر فلا تكن منهم".

وتابع وزير الأوقاف:"كيف تكون مفتاحا للخير، إذا اتبعت الإجراءات الوقائية، وترتدى الكمامة ، تتوضأ في المنزل، وتحضر المصلى الشخصى ، وألا يذهب مريض للمسجد ، والبعد عن التزاحم، ونتجنب المصافحة والمعانقة فإن التزمت بذلك أعنتنا على استكمال مسيرة الفتح وسرعة رفع تعليق الجمعة والجنائز".

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وكان عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء الماضى، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة بداية من يوم السبت المقبل.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لفتح المساجد، من بينها :"عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا ، وعدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية،وعدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وعدم فتح مصليات السيدات ، وعدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط)".