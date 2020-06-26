شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الخليج 365.. السيسي يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا تطورات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول موجز ”الخليج 365”، للظهيرة أهم الأخبار والأحداث التي وقعت اليوم الجمعة، محليا وعالميا.

ومن بينها، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وتناول الاتصال تطورات ملف سد النهضة، خاصةً في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف.

وشدد الرئيس على ضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

وتضمن الموجز توجيه وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير بإجراء التعديلات اللازمة علي مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية وتشغيل اكبر عدد من القطارات لتخفيف الكثافة داخل بعض القطارات للحد من الزحام في أوقات الذروة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقامت هيئة السكة الحديد بوضع مخطط للوصول بعدد القطارات الي ٨٦٧ قطار علي الوجهين القبلي والبحري منهم ١٩٨ قطار لخدمة الخطوط الرئيسية و ٦٦٩ قطار لخدمة خطوط الضواحي والفروع، على أن يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من غدٍ السبت حتي أول يوليو المقبل.

وتطرق الموجز لتصريح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم الإعلان بعد غداً عن الشروط التى يجب توافرها فى الحضانات من أجل العودة للعمل بداية الشهر المقبل.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الشروط لن تكون قاسية على الحضانات ولكنها ستضمن صحة الأطفال والعاملين بها، وأن عدد ساعات العمل بالحضانات سيتم تقليصه، بالإضافة إلى ضرورة توافر المواد الطبية والتعقيمية، وتابعت:"سوف نساعد الحضانات فى مواد التعقيم".