شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تكذب شائعة طرح كمامات قماشية على البطاقات التموينية بـ 40 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بسعر 40 جنيهاً بدايةً من يوليو المقبل، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي كمامات قماشية على البطاقات التموينية بسعر 40 جنيهاً.

وأكدت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أنه فور تطبيق قرار طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، ستكون بسعر مناسب وعادل، وبما يقل عن سعرها بالأسواق، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الدولة لتخفيف العبء عن محدودي الدخل.

وفي سياق متصل، فإنه جار التفاوض والدراسة الدقيقة مع كافة الجهات المختصة، للوقوف على مدى إمكانية إتاحة الكمامات على البطاقات التموينية، بهدف الوصول لمنتج بمواصفات ذات جودة وسعر مناسبين، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الدولة بكافة أجهزتها المعنية على صحة وسلامة المواطن، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements