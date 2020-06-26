شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الاسكندرية ضمن صفقة الـ 110 جرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الرابعة من الجرارت الجديدة الى ميناء الاسكندرية بواقع 20 جرار سكة حديد جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الاسطول الحالى وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار ، والتى سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة جنرال الكتريك الامريكية.

وقال وزير النقل إنه بوصول الدفعة الرابعة يصبح إجمالى عدد الجرارت التى وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 70 جرارا جديدا ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستساهم فى انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية. مضيفاً أنه سيتوالى تباعًا توريد باقى جرارات صفقة جرارات GE ، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وأضاف الوزير أنه تم تشغيل ال 10 جرارات الأولى التى وصلت فى ديسمبر الماضى على خطوط السكة الحديد وسيتم دخول باقى الجرارات الجديدة الخدمة يوليو 2020 حيث سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة فى اطار خطة تشغيل جديدة تعتمد على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وذلك فى إطار الخطة الشاملة لتشغيل السكة الحديد التى تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة فى قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية و توفير الوقود و تقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة ، علاوة على الاثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

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وأضاف الوزير أن وصول 4 دفعات من الجرارات الجديدة ووصول الدفعة الأولى من العربات الجديدة لركاب السكك الحديدية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية فى مصر ومتزامنا مع احتفال الشعب المصرى بثورة 30 يونيو المجيدة حيث ستحدث هذه الجرارت والعربات الجديدة التى وصلت والتى سيتوالى وصولها حسب الجداول المتفق عليها نقلة نوعية كبيرة وهائلة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار وزير النقل إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد ، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تم الانتهاء من عدد 7 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية .

وأكد الوزير أن الوزارة تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث واعادة تاهيل واصلاح 172 جرار من الاسطول الحالى مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك – تصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية بالإضافة إلى تحديث 50 جرار من الاسطول الحالى وعمل عمرة جسيمة ل41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص ب141 جرار و كانت إجمالى قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو).