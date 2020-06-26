شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إحياء ليبيا": الخط الأحمر حدده السيسى بالعمق الليبى ووافقت عليه القبائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض إن وضع الشعب الليبي للأسف سيء للغاية، موضحا أن الشعب الليبى الذى كان يطمح للحرية والازدهار وبأن يعيش حياة كريمة بثروات ليبيا الضخمة لكنه لايزال يعاني الأمرين سواء في تدني مستوى الخدمات الأساسية، ويعني انقطاع الرواتب وانقطاع السيولة، ومشاكل في الوقود مشاكل في الكهرباء، ومشاكل في الرعاية الصحية، ومشاكل في التعليم.

وأكد النايض فى حوار عبر الفيديوكونفرانس مع الإعلامى محمد الملا أن الحروب لم تتوقف في ليبيا منذ 2011 وحتي 2020 والأمر جلل بالنسبة للشعب الليبي جميعا في كل أنحاء ليبيا ، وخاصة في الجنوب مضيفا: فزان تعاني معاناة أشد وأيضا الناس في طرابلس وفي بنغازي وفي درنة وفي كل مكان في ليبيا يعانون من تدني الخدمات ومن فقدان ابسط ضروريات الحياة.

وأوضح النايض إن الإجماع العربي والذي نحتاجه لإنقاذ الامة العربية من براثن التدخلات الأجنبية ومنها التدخل الايراني والتدخل التركي، للأسف الشديد هذا الاجماع العربي يعني لا يتحقق في كل مرة بسبب دولة واحدة وهي قطر.

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وأشار النايض إلى 17 قضية في المحاكم الليبية خسرها السراج جميعا ، تعتبره غير ذي صفة حسب القانون الليبي، وكشف النايض عن مشروع تركى للسيطرة على ليبيا وأم الداعم لهذا المشروع التنظيم الدولي للإخوان، موضحا أن الإخوان برمتهم بكامل رئاستهم ومجلس الشورى يكمنون في إسطنبول وفي أنقرة ويديرون هذه الشبكة الكبيرة التي تخترق كل الكرة الأرضية من أمريكا إلى استراليا إلى ماليزيا إلى اندونيسيا إلى سنغافورة.

وأوضح النايض أن أردوغان أصبح عبارة عن العراب لهذه المنظومة الدولية والتي لا تنفق على نفسها بنفسها ولا حتى من أموال قطر، وانما تنفق على نفسها من أموال الشعوب مثل الشعب الليبي.

وأوضح النايض أن الشعب الليبى لايستطيع وقف الغزو التركى وحده للأسف الشديد،مضيفا: حصلت تدخلات دولية فرضت على الجيش هدنة وعندما احترم الجيش هذه الهدنة اسُتغلت الهدنة لجلب أكثر من 12000 مقاتل من التركمان أنا لا اسميهم سوريين أنا اسميهم تركمان من أتباع القاعدة والنصرة و داعش.

ولفت النايض إلى أن الخط الأحمر الذى حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي هو خط ليبي تريده القبائل الليبية، وقد أعلنت قبائل الجبارنة في الشرق دعمها لهذا الخط ، وقد دعمت قبائل ترهونة الابية دعمها لهذا الخط قبائل ورفلة في الشرق اعلنوا ذلك، واليوم سيكون هناك إعلان من قبائل ورفلة في الجنوب، وتتوالي بيانات الدعم لهذا الخط لأن هذا الخط خط وطني بامتياز وليس خطا مفروضا على ليبيا.