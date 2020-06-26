شكرا لقرائتكم خبر عن احنا في زمن الوحوش.. أم تخنق طفلتيها حتى الموت أثناء نومهما في شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة شبرا الخيمة، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفلتان يبلغان من العمر 5 و7 سنوات، بعدما تجردت والدتهما من كل مشاعر الإنسانية، وانعدمت فيها غريزة الأمومة وخنقتهما حتى الموت.

كشفت تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، عن لغز وفاة طفلتين، حيث أدعت أمهما أنهما توفتيا نتيجة إصابتهما باختناق، بسبب تسريب غاز في الشقة لكن بإجراء تحقيقات النيابة تبين كذب روايتها وأنها وراء مقتلهما خنقا بيدها أثناء نومهما في غرفتهما.

Advertisements

البداية بتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إخطارا من المستشفى بوصول طفلتين متوفيتين، حيث ادعت والدتهما أنهما توفيتا نتيجة إصابتهما باختناق بسبب تسريب غاز طبيعى فى الشقة حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.