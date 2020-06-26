شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 1163 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 6 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، 6 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 1163 من المصريين العالقين، بالولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية، والكويت ، واليمن، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من مدينة نيويورك، على متنها 317 راكب، واستقبل المطار رحلة خطوط اير كايرو القادمة من الرياض وعلي متنها 174 راكبا من المصريين، واستقبل المطار رحلة اخري لشركة اير كايرو قادمة من جدة وعلي متنها 174 راكبا، كما استقبل المطار رحلة خطوط النيل للطيران القادمة ايضا من مدينة جدة وتقل 161 راكب، ورحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت والتي تقل 325 راكبا من المصريين ، واستقبل المطار رحلة الخطوط اليمنية القادمة من سيون وتقل 12 راكبا.

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ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.