شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صادرات الخضر والفاكهة تتخطى 3 ملايين و466 ألف طن لجميع الأصناف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية ، ارتفعت جميع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و466 ألف و39 ، حتى 24 من الشهر الجارى، وجارى الشحن، متوقعا زيادة صادرات مصر خلال عام 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم ازمة كوورنا ، بشكل يزيد عن معدلات 2019.
وقال الدكتورأحمد العطار رئيس الحجر الزراعى في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن صادرات الموالح احتلت المركز الأول ، تليها البطاطس، واحتل البصل المركز الثالث، متابعا أن مصر استطاعت فرض نفسها بقوة في مجال تصدير البرتقال، ونحن الآن لازلنا في المركز الأول في العالم في تصدير الموالح ، مشير الى ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و466 ألف حتى 24 من الشهر الجارى.
وكان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ، أكد أن الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ " ، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية " ، والدولة المستقبلة للمنتج.
وأوضح أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية لا تحمل نسب تلوث من المبيدات أو شبهة الري بمياه الصرف، ومشهود لها عالمياً، حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً ، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا ، موضحا أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.
كانت وزارة الزراعة ، أكدت إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية .
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