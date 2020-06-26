شكرا لقرائتكم خبر عن "أحداث ميدان الشهداء".. أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بعد حجز القضية للحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت دائرة الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد حز الدعوى للحكم بجلسة 25 أغسطس المقبل، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى وهى :

1 ـ الرقم "5"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

2 ـ الرقم "6"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة بالقضية.

3 ـ الرقم "8"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم فى القضية والصادر ضدهم أحكام بالسجن المشدد.

4 ـ "15"، ويشير لجميع المتهمين فى القضية ومنهم متهمين هاربين وليس لهم طعن إلا بعد عمل إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضدهم غيابيا.

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كانت محكمة النقض، قضت فى يوليو الماضى، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد ، فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين فى قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عامًا.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

جدير بالذكر أن مدينة حلوان شهدت أحداث شغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان، ولعل أبرزها محاولة اقتحام مركز شرطة حلوان والتى تورط فيها 68 متهمًا وحصلوا على احكام ما بين الإعدام والمشدد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حين فريد، فى اتهماهم بالانضمام لجماعه أسست على خلاف احكام القانون والقتل العمد والشروع فى القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.

ومن ضمن أحداث العنف التى شهدتها حلوان أحدث حرق سيارة النجدة بمنطقة حدائق حلوان، والتى حصل فيها المتهمين على أحكام بالسجن المشدد والبراءة، فى اتهماهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.