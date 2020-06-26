شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية العامة عن تداول خبر وفاته: "حرب يتبناها أصحاب مصالح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه بصحة جيدة وما يتم تداوله عن وفاته حرب يتبناها البعض أصحاب مصالح فى هذا التوقيت الذى تتم وتعقد فيه امتحانات الثانوية العامة 2020.

وكان رئيس امتحانات الثانوية العامة، نفى ما تداولته إحدى صفحات الفيس بوك، بشأن نقل اللجنة الفنية لواضعى امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأسئلة من كتب خارجية، أو إحالة أعضائها للتحقيق وتوزيع درجات القطعة والمحادثة على باقى الامتحان، قائلا: هذا الحساب مزور ولا يخصني نهائيا وسوف أبلغ الجهات الأمنية فورا واطلب من جميع الزملاء عدم الانضمام إليه وكل ما نشر عليه عار تماما من الصحة. Advertisements وأدى طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألف و221 طالب/ طالبة داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث أدي 577 ألف و503 طالب/ طالبة امتحان اللغة الإنجليزية، و22ألف و223 طالب وطالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19ألف و495 طالب/طالبة امتحان اللغة الألمانية. وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم.

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