شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الطبيب الشاب محمد يحيى عبدالحميد بسبب أزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى الطبيب الشاب محمد يحيى عبدالحميد دفعة 2018 جامعة الزقازيق، والذي وافته المنية إثر اصابته بأزمة قلبية مفاجئة، موجهة خالص التعازى لأسرته الكريمة ولكل الأطباء.

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى الشهيدة الدكتورة نبيلة عبد الحميد، عبد الحافظ طبيبة أطفال مبتسرين بمستشفى أطفيح ببنى سويف، التى توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موجهه خالص التعازى لأسرتها الكريمة ولكل الأطباء، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعلها مع الشهداء والصديقين.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 95 طبيبا، بعد إعلان وفاة الدكتور محمد أبو لبن، استشارى أنف وأذن وحنجرة، ببلبيس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.

Advertisements

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ500 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 95 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.