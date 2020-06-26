شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء يستعرض مشكلات أطقم مستشفيات العزل ويطالب بتوفير المستلزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور أسامة عبد الحى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، 3 أمثلة للمشاكل التى يواجهها الأطباء العاملين بالمستشفيات فى الوقت الحالى، بالتزامن مع جائحة كورونا، موضحا أن 3 من الأطباء تعاملوا مع مريض كورونا مُصاب بكسر فى الفخذ، وتم سحب مسحات لكل منهم، ونظرا لقلقهم من نقلهم العدوى لغيرهم من الأطباء وأسرهم، استأجروا شقة لهم معا انتظارا لظهور نتائج المسحه، لافتا إلى أن النتائج أظهرت إيجابية إصابة واحد منهم.

وأشار عبد الحى، فى تصريحات له نشرتها النقابة العامة للأطباء، إلى أن الأطباء دائما يخشون نقل العدوى لأسرهم، وهو ما حدث مع أستاذ مساعد بالقصر العينى، حيث نقل العدوى لوالديه، وبلغت تكاليف علاجهم إلى 400 ألف جنيه، والاثنين توفوا، مضيفا: أما المثال الثالث فهو الدكتور مايكل وجيه أخصائى عظام بأسيوط، عضو نقابة أسيوط، وأحد شهداء فيروس كورونا، انتقلت العدوى له، وتوفى ولديه 4 أطفال أكبرهم 8 سنوات، وهو من شباب الأطباء، أى أن معاشه لن يصل إلى 1500 جنيه.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء فى حاجة إلى توفير مستلزمات حماية لهم، خاصة أنها مازالت لا تغطى كافة احتياجاتهم بمستشفيات العزل، حتى اضطرت النقابات الفرعية بالمحافظات إلى شراء أدوات حماية بأسعار التكلفة، قائلا: عمل الأطباء لمدة 15 يوم بمستشفيات العزل يلزمهم بعدم العمل فى أى مكان أخر لمدة 15 يوم آخرين، ويلزم البيت، بالتزامن مع ضعف رواتبهم، مؤكدا ضرورة توفير معاش لائق بأسر شهداء الأطباء، ومعاملة ضحايا الأطباء والأطقم الطبية كشهداء، واعتبارها إصابة عمل.

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وتابع: القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بشهداء الجيش والشرطة، يمنح الحق لرئيس الوزراء بإضافة فئات أخرى، ونطالب بضم شهداء الأطقم الطبية له، لافتا إلى أن شهداء الأطباء بلغت أعدادهم حتى الآن 98 طبيبا.