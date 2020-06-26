شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو المواطنين لتأجيل الحمل فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، في منشور اليوم إلى ضرورة تأجيل السيدات للحمل فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار لڤيروس كورونا، مؤكدا أنه تم اكتشاف مضاعفات للڤيروس، من بينها إمكانية تسببه فى تجلط الدم، ما يؤثر على المشيمة اللى هى مصدر غذاء الجنين، إلى جانب الأعراض التى ممكن يسببها للأم الحامل.

وقال قطاع السكان وتنظيم الأسرة : تقل مناعة المرأة أثناء الحمل مما يجعلها أكثر عرضة للاصابة كما ان فيروس كورونا المستجد له تأثير علي الجنين غير معروف وتابعت : قد تؤدى الحمى وهى احد اعراض كورونا لتشوهات في الجنين .





وطالب قطاع تنظيم الأسرة، السيدات بالمحافظة على أنفسهن واستخدام وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، التى يوفرها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوحدات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن ضرورة الحفاظ على الرياضة والاسترخاء والراحة أثناء فترة الحمل، ويعد المشى دون هرولة (الجري) أفضل رياضة للسيدة الحامل، لكن فى زمن كورونا لا ينصح بخروج الحامل إلا للضرورة فقط، لتجنب العدوى بفيروس كورونا، لذلك فإن الرياضة والتمرينات الخفيفة بدون إجهاد فى المنزل يقضيان على الملل، ويخلصانها من الآثار النفسية السلبية، على أن تتناول قسطا من الراحة والاسترخاء، وعدد لا يقل عن 6 ساعات من النوم ليلا، وساعتين نهارا، للحفاظ على صحتها النفسية والجسدية.

وعن الولادة فى زمن الكورونا، أوضح قطاع تنظيم الأسرة أنه لكى نحمى الأم والمولود يجب اختيار مستشفى للولادة يطبق معايير مكافحة العدوى لحماية الأم والمولود، واتباع تعليمات الطبيب، وتجنب الولادة المبكرة لتقليل احتمال دخول المولود الحضانة واختلاطه بأشخاص غير الأم ويكون أكثر عرضه للعدوى.

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كما طالب بضرورة الاكتفاء بمرافق واحد مع الزوج فى المستشفى، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية، والتأكد من نظافة الغرفة وتطهيرها ونظافة الفرش قبل الاستخدام.