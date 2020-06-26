شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات التعليم الفنى تتفقد لجان امتحانات الدبلومات استعدادا للاختبارات غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور محمد موسى عماره رئيس قطاع التعليم الفني وهاشم علي جامع رئيس الاداره المركزيه للتعليم الفني ومنال محمود مدير التعليم الفني بالمديرية ومحمد عبد اللطيف رئيس لجنة الإدارة للتعليم الصناعي ثلاث سنوات وشتا محمد عبد الرازق وكيل لجنة الإدارة وأحمد حسن مدير التعليم الفنى بالإدارة ومجدى الجيار مدير عام إدارة الوايلى مدرستى العباسية الفندقية والصناعات بنات استعدادا لامتحانات العملى للفنى التى ستعقد غدا.

تنطلق غدا السبت 27 يونيو الجارى، امتحانات شهادة الدبلومات الفنية فى أول اختبارات للطلاب فى زمن كورونا، حيث تنطلق الامتحانات فى أيام الفراغات لامتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة، حفاظا علي أبنائنا الطلاب وعدم التكدس والتجمعات الكبيرة وتستمر الامتحانات العملية حتي يوم الاثنين 20/7/2020.

وتبلغ أعداد المواد العملية والمعملية التى يؤدى فيها الطلاب امتحاناتهم، 431 مادة في النوعيات المختلفة" صناعي وزراعي وتجارى وفندقى"، ويؤدى الطلاب الامتحانات العملية فى 1377 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية، كما يصل إجمالى الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات العملية أكثر من 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة، إنه بالنسبة لشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام السنوات الـثلاث ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة (نظام السنوات الخمس) : سوف تشمل الامتحانات كل ما تم تدريسه للطالب فى العـام الدراسـى (الفـصل الدراسى الأول ، بالإضافة إلى الفصل الدراسى الثانى ، حتى موعد تعليق ا لدراسة فى 15 مارس 2020 مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام ، واتخـاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة أبنائنا الطلاب، وتقليـل كثافـة الطـلاب باللجان، وزيادة عدد اللجان .