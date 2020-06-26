شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الجديدة لخطوط مترو الأنفاق مع اقتراب إلغاء حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن مواعيد التشغيل الجديدة لخطوط مترو الأنفاق بعد قرار إلغاء حظر التجوال ابتداء من الغد السبت وإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا.

１- شركة المترو عدلت جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة تزامنا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء حظر التجوال.

２- سيتم من غد السبت مد ساعات تشغيل المترو منتصف الليل، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحًا.

３- جداول التشغيل الجديدة تشمل قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً ومن محطة المرج الجديدة 23.30مساءً.

４- الجداول تتضمن قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً.

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５- الجداول تضم أيضا قيام آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساء ومن العتبة 23.45 مساءا.

６- وزير النقل المهندس كامل الوزير وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب.

７- الوزير طالب بمتابعة التزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب.

８- الوزير كلف ببث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من فيروس كورونا وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو مع توقيع ٤ آلاف جنيه غرامة على المخالفين.