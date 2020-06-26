شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد ينعي مراقبي الثانوية العامة ضحايا حادث طريق «الخارجة – الداخلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد، مراقبى امتحانات الثانوية العامة، ضحايا حادث التصادم الذي وقع على طريق الخارجة- الداخلة، مساء الخميس.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم بينما أصيب شخصين آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق الداخلة – الخارجة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.

وتلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بمصرع كل من حسن دسوقي 51 سنة، وأنور محمد حسين 55 سنة، وائل فتحي مهني 45 سنة، وإصابة كل محمدي ناجي إبراهيم 50 سنة، وأسعد سيد محمدين 45 سنة، مقيمين بمركز الخارجة وذلك أثناء عودتهم من أعمال مراقبة الامتحانات بلجان مركز الداخلة.

وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.

من ناحية أخرى، دشن عدد من أبناء الوادى الجديد حملات على مواقع التواصل الاجتماعى طالبوا خلالها بضرورة استجابة الدولة لتنفيذ ازدواج طريقي الخارجة -الداخلة، والخارجة -أسيوط، وذلك بعد زيادة معدلات الحوادث على الطريقين.

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