شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: جيوش وكتائب المرتزقة لا تحمى بلد.. ونريد الالتزام لاستكمال فتح المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، إن جند مصر خير أجناد الارض وأنهم وأزواجهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة كما تحدث عنهم النبى محمد صلى الله عليه وسلم .

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم، بمسجد محمد على بالقلعة والتي أقيمت وفقاً للتدابير الاحترازية، أن القرآن سجل عن أهل مصر انهم أهل جود وكرم حيث يقول الله سبحانه وتعالى وأطلق على خزائن مصر خزائن الأرض.

وأوضح: يحكى العلماء المؤرخون أنه أتت على مصر أزمان عديدة لم يكن على أرضها من أهلها ولا المقيمين بها ولا الوافدين إليها جائع ولا محروم لكثرة خيراتها وأوقافها فمصر بلد الأمن والأمان وبلد الخير وجنودها خير الأجناد وستظل كذلك إلى يوم القيامة .

وأكد جمعة «جيش مصر كما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، جيش رشيد يحمى ولا يبغى ولا يظلم ولا يعتدي ولكنه نار تحرق المعتدين على أمن مصر وأرضها وحقوقها».

وتابع جمعة: جيش مصر هو ابن هذا الشعب العظيم ليس فيه مرتزقة ولا مليشيات، إنما هو جيش من لحمة هذا الشعب، ولذلك خلفه مائة مليون مصري هم خطوط إمداد لهذا الجيش، شعارهم أن الشجاع يموت مرة واحدة والجبان يموت ألف مرة وأبناء مصر ليس بينهم جبان واحد بل كلهم في سبيل هذا الوطن أسود غائرة .

وأضاف جيوش المرتزقة وكتائب المرتزقة لا تحمي وطن ومصيرها إلى الفرار فليس المرتزقة أو المحتلون يحمون البلاد بل يسلمونها للخراب والدمار، فلا يبنى الوطن سوى أبناءه .

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وخاطب جمعة جماهير المصلين فقال: إن الدولة المصرية اتخذت قراراً عظيماً بفتح المساجد بدءاً من فجر السبت فكن سببا للفتح ولا تكن سببا للغلق، فهناك مفاتيح الخير ومفاتيح الشر، وستكون مفتاح للخير إذا اتبعت الإجراءات بأن تتوضأ في بيتك وترتدى الكمامة وتأتى بمصلية، وإن امتلأ المسجد آثرت غيرك ولا تأتي إذا كنت مريض ولا نتزاحم عند الخروج بل نخرج بهدوء وانتظام فساعدنا ان نكون سبباً في رفع تعليق الجمعة والجنائز، وفى نهاية الخطبة دعا الله ألا يحرمنا بيوته وألا يرينا غلقها مرة أخرى .