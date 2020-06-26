شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشيخ زايد يشن حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن إدارة التنمية بالجهاز قامت بشن حملة مكبرة بالتعاون مع الأمن وشرطة التعمير لإزالة الإشغالات والتعديات بسنتر اللؤلؤة بالحى الأول.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة تمكنت من رفع وإزالة جميع التعديات المقامة من أصحاب المحلات التجارية على الأرصفة والمناطق الخضراء المحيطة بها، وذلك استمرارا لخطة جهاز مدينة الشيخ زايد للقضاء على العشوائيات والحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى أنه تم شن حملة إزالة إشغالات مكبرة أخرى بعدة مناطق بالحى الحادى عشر والحى السادس عشر.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة جميع التعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية على الأرصفة والمناطق الخضراء المحيطة بها، مؤكدًا متابعة واستمرار تلك الحملات للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة والحد من العشوائيات.

وفى سياق آخر، وجه المهندس مصطفى فهمي بضرورة استمرار حملات تطهير وتعقيم جميع لجان امتحان الثانوية العامة بمدينة الشيخ زايد حتى الانتهاء من جميع الامتحانات حرصا على سلامة وصحة الطلاب، مضيفا أن إدارة شؤون البيئة بالجهاز قامت بتطهير جميع اللجان بعدد (5) مدارس وإجمالي لجان فرعية 110 لجان، وشمل التطهير والتعقيم جميع اللجان ودورات المياه والسلالم وغرف العزل.

كما أكد رئيس الجهاز على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلبة اللجان وعدم التكدس أمام اللجان، مضيفا أنه تم تخصيص ٣ أتوبيسات مكيفة لتوصيل المراقبين من أمام مدخل زايد 1 إلى جميع اللجان بالمدينة تسهيلًا عليهم وتوفيرا للوقت.

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