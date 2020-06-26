شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يحذر المقاهي: الغلق وسحب الترخيص في حال مخالفة «إجراءات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم وضع عدد من الضوابط والآليات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بفتح المطاعم والمقاهي والأندية، بداية من، السبت المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهي والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت وشملت الضوابط التي وضعتها محافظة الجيزة والتزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل ويتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.

وأشار إلى أن نسبة الرواد لا تزيد على 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر وترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات وتشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

بالإضافة إلى حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا وتوفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأة وحظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه (غير المفتوح) واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

بالإضافة إلى حظر تقديم الشيشة وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـ قدر المستطاع ـ وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

وأكد على ضرورة الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري في كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم ووضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة وتوفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ والتخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وأضاف ان غلق المنشأة وسحب الترخيص الخاص بها سيكون الإجراء المتخذ في مواجهة أي تقصير أو تهاون في الالتزام بهذه الاشتراطات سواء الخاصة بالمنشأة أو العاملين بها أو المترددين عليها.

Advertisements

وناشد الجميع ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع وعدم المساهمة في انتشار الفيروس.