شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء السودانيين العالقين بأسوان لبلادهم عبر «أرقين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت القنصلية العامة لجمهورية السودان بأسوان عن الانتهاء من إجلاء جميع العالقين السودانيين بمحافظة أسوان، بالتنسيق بين لجنة الطوارئ ونادي رجال الأعمال والبعثة القنصلية ومكتب الجالية بأسوان والسلطات الرسمية بأسوان.

وأكدت الجالية السودانية في أسوان نجاح خطة التفويج التي قامت بها القنصلية في نقل العالقين، حيث تم تفويج العالقين عبر الحافلات على مدار ٤ أيام عبر معبر أرقين وتم حجرهم بالخرطوم.

من ناحية أخرى، استقبلت مدينة أبوسمبل السياحية عشرات الطلاب المصريين العالقين بالسودان قادمين من معبر أرقين الحدودي مع السودان والذين تم نقلهم من المعبر على متن العبارات إلى مدينة أبوسمبل.

إجلاء جميع العالقين السودانين بأسوان وعودتهم إلي بلادهم عبر معبر أرقين

إجلاء جميع العالقين السودانين بأسوان وعودتهم إلي بلادهم عبر معبر أرقين

إجلاء جميع العالقين السودانين بأسوان وعودتهم إلي بلادهم عبر معبر أرقين

إجلاء جميع العالقين السودانين بأسوان وعودتهم إلي بلادهم عبر معبر أرقين

إجلاء جميع العالقين السودانين بأسوان وعودتهم إلي بلادهم عبر معبر أرقين