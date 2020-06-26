شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: وصول 20 جرار سكة حديد ليصل العدد لـ 70 من 110 بميناء الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الرابعة من الجرارت الجديدة بواقع 20 جرار سكة حديد، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.

قال وزير النقل أنه بوصول الدفعة الرابعة يصبح إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 70 جرارا جديدا ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية، ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، مضيفاً أنه سيتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة جرارات GE، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه، وأنه تم تشغيل الـ 10 جرارات الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي على خطوط السكة الحديد وسيتم دخول باقي الجرارات الجديدة الخدمة يوليو 2020، حيث سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة في إطار خطة تشغيل جديدة تعتمد على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتشغيل السكة الحديد التي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

وأضاف، أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

وأشار وزير النقل، إلى أن وصول 4 دفعات من الجرارات الجديدة ووصول الدفعة الأولى من العربات الجديدة لركاب السكك الحديدية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر، ومتزامنا مع احتفال الشعب المصري بثورة 30 يونيو المجيدة، حيث ستحدث هذه الجرارت والعربات الجديدة التي وصلت والتي سيتوالى وصولها حسب الجداول المتفق عليها نقلة نوعية كبيرة وهائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وشدد وزير النقل إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذي يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تم الانتهاء من عدد 7 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق به، والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية، لافتا إلى أن الوزارة تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرار من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك – تصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث 50 جرار من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرار، وكانت إجمالي قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو).

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وصول جرارات السكة الحديد إلي ميناء الإسكندرية

وصول جرارات السكة الحديد إلي ميناء الإسكندرية

وصول جرارات السكة الحديد إلي ميناء الإسكندرية

وصول جرارات السكة الحديد إلي ميناء الإسكندرية

وصول جرارات السكة الحديد إلي ميناء الإسكندرية