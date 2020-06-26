شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: شفاء 12 مصابًا بكورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن خروج 12 حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل، اليوم الجمعة، حيث تم خروج وتعافي 9 حالات من مستشفى عزل أبوتيج وخروج 3 حالات من معزل المدينة الجامعية بجامعة أسيوط بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفيات، لافتًا إلى ارتفاع حالات الشفاء بالمستشفيات.

وأهاب المحافظ بالمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية حرصاً على سلامتهم وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والتباعد الاجتماعي كأهم الطرق للنجاة من هذا الفيروس والاستمرار بنفس اليقظة والتركيز على ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والبعد عن التجمعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن العاملين بمديرية الصحة والطب الوقائي وفريق الأزمات الخاص بمواجهة فيروس كورونا يواصلون جهودهم يومياً بالتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظة أسيوط للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى استمرار الجهود بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورنا المستجد وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.