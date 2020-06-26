شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في شمال سيناء إلى 7 حالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 7 حالات على مستوى المحافظة، وذلك بعد وفاة سيدتين بمدينة العريش بسبب الفيروس أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام.

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أن إجمالي الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 150 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمها وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات التي تفيد بسلبية 42 حالة إيجابية و36 حالة أخرى وهناك 9 حالات مازالت تحت البحث، بجانب عزل 63 حالة منزليًا دون أخذ عينات «شفاء 35 حالة- 28 حالة تحت العزل».

وأشار «شوكة» إلى وفاة 7 حالات «6 حالات من العريش وحالة من الشيخ زويد» من الحالات الإيجابية وشفاء 7 حالات وحجز 5 حالات بمستشفى العريش العام و3 حالات بمستشفى بئر العبد المركزي وعزل 14 حالة منزليًا.