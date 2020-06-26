محافظ البحيرة: شفاء وخروج 63 متعافيًا وارتفاع العدد إلى 1157 حالة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء خروج عدد 63 حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 1157 شخصًا.
وأشاد «آمنة» على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا الدور الوطنى للطواقم الطبية في العمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين، ودور المجتمع المدنى في دعم القطاع الطبى.
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الوضع في مصر
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اصابات
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61,130
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تعافي
16,338
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وفيات
2,533
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