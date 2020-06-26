شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تعلن استمرار تخفيض أعداد العاملين لمنع انتشار كورونا (الفئات المستثناة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً بمد العمل بنظام تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمختلف القطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة وفق القواعد والضوابط المعلن عنها سابقاً، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور الجمال، أن قرار تخفيض العمل يصل إلى تواجد ٢٠% فقط من العدد الإجمالي في بعض الإدارات، واستمرار مد العمل بهذا القرار لحين صدور إشعار ٱخر بإلغائه وعودة العمل بكافة الإدارات بكافة طاقتها البشرية.

وأضاف الدكتور طارق الجمال، أن ذلك القرار يأتي ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمنع التكدس بمكاتب وإدارات الجامعة من أجل منع انتشار العدوى بكوفيد 19 وتوفير بيئة صحية ٱمنة وصحية للمتواجدين بها.

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن وجود بعض الفئات المستثناة من قرار تخفيض العمالة والمتضمن استثناء العاملين بإدارتي شؤون طلاب مركزية والدراسات العليا وفروعهما بمختلف الكليات وكذلك القائمين على العمل في قطاعات المدن الجامعية والتغذية، وكذلك جميع العاملين المعلن عن تكليفهم بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني والذي لا يجوز لهم الاعتذار أو الرفض عن أعمال المراقبة المقررة لهم إلا عن طريق تقرير طبي من القوميسيون الطبي أو المستشفى الجامعي أو أي مستشفى حكومي يفيد عدم قدرة الموظف عن المراقبة لعذر طبي يقبله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

كما يتضمن القرار استمرار التزام العاملين بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بمقار عملهم وخصم ثلاثة أيام جزاء فوري لمن يخالف ذلك مع حظر انتقال أو تحرك الموظفين أو العاملين بين وحدات وإدارات قطاعات وكليات الجامعة خلال فترة العمل إلا في حالات الضرورة.

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