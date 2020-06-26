شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت شديد الحرارة والعظمى تصل لـ41 درجة ببعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقى الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 87– 48 )، شمال الصعيد ( 67– 28 )، وجنوب الصعيد ( 40 – 20 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35 – 23»، الإسكندرية «29 – 22»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 26»، أسوان «41 – 27» .

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