شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء الأسكندرية يطالب بإقرار قانون تغليظ عقوبة المعتدين على الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أشرف سعد، نقيب أطباء الأسكندرية، باستمرار توفير مستلزمات الرعاية والحماية لكافة الأطباء المشاركين فى فرق مواجهة فيروس كورونا، بمستشفيات العزل، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهود فى ذلك، إلا أن استمرارها شئ ضرورى، لافتا إلى ضرورة عمل مسحات للأطباء المُخالطين للمرضى، فى ظل ما يبذلونه من جهود غير عادية لإنقاذ حياة المواطنين.

وأضاف سعد، فى تصريحات له نشرتها النقابة العامة للأطباء،: أن الأطباء لا يخافوا على أنفسهم، بل يشعروا بالقلق حيال نقلهم عدوى الفيروس لأسرهم، لذا يلجأ الكثير من الأطباء لعدم الذهاب إلى بيوتهم بعد انتهاء فترة الـ14 يوم عمل بمستشفيات العزل، من خلال الاستمرار فى المستشفيات أو إيجار شقق لقضاء تلك الفترة منفردين، مستنكرا سوء تعامل مواطنين مع الأطباء وإشعارهم بأنهم منبوذين.

وأشار نقيب أطباء الأسكندرية، إلى ضرورة حماية الأطقم الطبية من الاعتداءات من قبل أسر المرضى، الناتجة عن نقص مستلزمات المستشفيات، فى ظل تزايد تلك الحالات، بالإضافة إلى إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة للمعتدين على الأطقم الطبية، لافتا إلى أنهم تم نظرهم منذ فترة طويلة أمام مجلس النواب ولم يتم إقرارهم حتى الآن.

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وتابع: وحول معاملة شهداء الأطقم الطبية والأطباء، كباقى شهداء الدولة، فذلك ضرورة لدعم أسر الأطباء ضحايا تلك الجائحة، لضياع مصدر دخلهم، وخاصة الشباب منهم الذين لم يقضوا فترات طويلة فى العمل، لا تكفل لأسرته معاش لائق، وإن كان هناك أخطاء من الأطباء فهى فردية، وهناك الكثير من الهيئات التى تجرى تحقيقات مع الأطباء دون تعريض الأطباء لأى تجاوز، ويتم اتخاذ اجراءات فى حال ثبوت الخطأ.

ولفت إلى أن عدد الأطباء قليل، نظرا لهجرة الكثير من الأطباء خلال السنوات الماضية لخارج مصر، بشكل أدى إلى منع الإجازات حتى الوجوبية منها، للطبيبات الحوامل، وأصحاب الأمراض المُزمنة، مؤكدا أن ذلك يعرضهم لخطر العدوى بمعدلات أكثر من غيرهم، مشيرا إلى ضرورة إنهاء أزمة دفعة تكليف 2020، البالغ عددهم 7 آلاف طبيب لحل مشكلة العجز بالأعداد.