شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تنقية الميناء السياحى بالبحر الأحمر من 14 طن مخلفات فى أربع أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن نجاح مبادرة اتحضر للأخضر، فى أول انشطتها لحماية التنوع البيولوجى بالبحر الأحمر فى تنقية الميناء السياحى من 14 طن مخلفات خلال أربع أيام فقط، وذلك من خلال محميات البحر الأحمر، وبالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وجمعية هيبكا.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، إلى أن مبادرة الوزارة اتحضر للاخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية قد بدأت نشاطها لحماية التنوع البيولوجى بتنفيذ حملة نظافة موسعة لقاع البحر الأحمر لمدة 10 أيام فى الفترة من 19 يونيو وتستمر الى 29 يونيو للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية بالتعاون مع شركاء العمل البيئى من المجتمع المدنى و القطاع السياحى فى الانشطة البيئية .

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المخلفات التى تم استخراجها من الميناء السياحى قد تنوعت بين البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية وغيرها، وقد تم نقلها الى المدفن الصحى للتخلص منها بصورة آمنة.

وأكدت وزارة البيئة، أن المشاركين فى الحملة قد أعربوا على امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية وهو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية، موضحه أنه قد تراوح عدد المشاركين فى الحملة من الغطاسين بين 13الى 17غطاس فى اليوم الواحد مع اتخاذهم كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وكانت قد أعلنت وزارة البيئة، عن مشاركة 104 غطاسون فى حملة على مدار ثلاث ايام لحماية التنوع البيولوجى متخذين كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة معربين عن امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية و هو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.

وأسفرت الحملة عن ازالة كمية كبيرة من المخلفات التى تقدر بحاولى 3 طن تقريبا وتنوعت المخلفات بين البلاستيكية و الزجاجية والمعدنية والخشبية و غيرها، وقد تم نقلها الى المدفن الصحى بالمدينة للتخلص منها بصورة آمنة.

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