شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتابع تنفيذ الاجراءات فى مرسى مطروح والممشى السياحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى محافظة مطروح لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية والمتاحف، وذلك تمهيدا لاستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.

وذلك بعد تفقده اللمسات النهائية لمشروع ترميم قصر البارون إمبان تمهيدا لافتتاحه، وصاحب الوزير خلال الجولة قرابة 30 من المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية.

وقد تفقد صباح اليوم الجمعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددا من المناطق السياحية بالمحافظة والتي تم تطويرها لتصبح أكثر جذبا لاستقبال الزائرين والسائحين؛ منها مناطق شاطئ الغرام وحمامات كليوباترا والممشي السياحي.

وفي ‏منطقة شاطئ الغرام تفقدا الوزير والمحافظ عددا من الشاليهات الموجودة بها لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة الصحية بها والاطمئنان على جاهزيتها، حيث أن المنطقة تتضمن العديد من الخدمات السياحية منها عدد 16 شالية ومطاعم وبرجولات ومحلات للخدمات السريعة (التيك أواى) وكافتيريات شاطئ، ومسرح مكشوف.

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أما منطقة شاطئ كليوباترا فتم تطوير تمثال كليوباترا، والكافتيريات، ومنفذ بيع هدايا، بالإضافة إلى مسطحات خضراء وممشى بطول 200 م وممشى زجاجى إلى داخل حمام كليوباترا الشهير.

تستعد 4 متاحف ومواقع أثرية لفتح أبوابها غدا السبت لاستقبال الزوار، وهى متحفي مطروح وكهف رومل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتاى بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التى اعتمدتها وزارة السياحة والاثار.

ويأتى قرار فتح المواقع الاثرية والمتاحف فى إطار بدء الفتح التدريجي بداية من شهر يوليو المقبل مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر، وذلك فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها وزارة السياحة والآثار.

واعتمدت الوزارة ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.