215 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة يغادرون القاهرة على رحلة لوفتهانزا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة طيران لوفتهانزا، وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة.
قالت مصادر بالمطار، أن رحلة طيران لوفتهانزا والتى وصلت المطار قادمة من ألمانيا بدون ركاب، أقلعت فى طريقها إلى فرانكفورت وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات اوروبية مختلفة كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، بمبني الركاب رقم 3 بالمطار .
جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.
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