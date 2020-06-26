شكرا لقرائتكم خبر عن 594 راكبا من جنسيات مختلفة يغادرون القاهرة على متن 4 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة ، 4 رحلات طيران استثنائية، وعلى متنها 594 راكبا من جنسيات مختلفة في طريقها إلى إيطاليا والإمارات والعراق واليمن، وقالت مصادر بالمطار أن شركة اير كايرو نظمت رحلة الي مدينة ميلانو بايطاليا أقلعت وعلى متنها 174 راكبا، وجميع الركاب من جنسيات اوروبية مختلفة بالاضافة إلى حاملي الاقامات، كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران، كما نظمت شركة مصر للطيران رحلة الي مدينة دبي أقلت 200 راكب، ونظمت شركة الخطوط العراقية رحلة الي البصرة أقلت 70 راكبا يحملون الجنسية العراقية ، ونظمت شركة الخطوط اليمنية رحلة أقلت 150 راكبا يمنيا. جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.

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