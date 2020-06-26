شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعتمد الخطة القومية لخفض الطلب على المخدرات لـ 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق مشروع الخطة القومية لخفض الطلب على المخدرات والتدابير التنفيذية للوزارات والجهات المعنية عن خمسه سنوات المقبلة فى الفترة من 2020/ 2025 تمهيدا لعرض الخطة على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار بشأنها .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرة وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وممثلو وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والمالية والإعلام وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات والذى يحتفى به العالم فى يوم 26 يونيو من كل عام

وأعلنت نيفين القباج، استمرار الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال عام 2019/2020 بلغ 127 ألف مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14محافظة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة ،وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفى سرية تامة.

ووجهت "القباج" باستمرار دعم المتعافين وتمكينهم اقتصاديا من خلال توفير التمويل اللازم وإقراض المتعافين من بنك ناصر الاجتماعىُ

ضمن مبادرة "بداية جديدة" لإنشاء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم .

من جانبه استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أبرز إنجازات الصندوق والأنشطة التى تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيه 2020 ، حيث تم افتتاح مراكز لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان بمحافظة المنيا بسعة 126 سرير وأيضا بمحافظة مطروح بسعة 90 سرير .

كما تم الانتهاء من انشاء مركز علاج الإدمان بالبحر الأحمر ومركز لسحب المخدر بمطروح وأيضا مركز ببورسعيد وجارى الإعداد لافتتاحهم من جانب القيادة السياسية ،بجانب تدشين مركز علاج الادمان بإمبابة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتكلفة مالية 155 مليون جنيه وجارى الإنشاء ،كما انه جارى انشاء مركز علاجى بالتعاون مع كلية الطب جامعة الفيوم وكذلك تنفيذ برامج التأهيل المهنى لعدد 1100 مريض وتقديم 13 قرض للمتعافبن من الادمان لإنشاء مشروعات صغيره لهم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

وفيما يتعلق بأنشطة الوقاية تم تنفيذ برنامج "اختار حياتك " لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات على مستوى 3000 مدرسة و400 مركز شباب و40 معسكر شبابى و15 جامعة ومعهد عالى وايضا لتنفيذ مبادرة " خدعوك فقالو واستفاد منها 20 الف عامل وحرفى بالمصانع فى العديد من المحافظات المختلفة ، بجانب افتتاح مقر للتطوع بجامعة القاهرة واستفاد منه 25 الف طالب وطالبة كما تم انشاء مقرين بجامعات سوهاج وحلوان ومن المقرر افتتاحهما مع العام الدراسى المقبل،وتنفيذ دبلوم خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع جامعة القاهرة وتنفيذ برنامج للناس قدرات الأخصائين الاجتماعيين بالمدارس بمشاركة 3000 أخصائى

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كما تم تنفيذ حملة إعلامية بالتعاون مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وبتمويل من بنك ناصر الاجتماعى خلال شهر رمضان الماضى وشاهدها 20 مليون على وسائل التواصل الاجتماعى وأدت الى زيادة الإقبال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان الى 150% اضافة الى المتابعة مع مجلس النواب لاعتماد قانون الكشف على المخدرات بالجهاز الادارى للدولة .

وأشار " عثمان " انه تم إنتاج 4 فيديوهات للتوعية بخطورة التدخين فى ظل جائحة كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية شاهدها 2.5 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعى بجانب تنفيد حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ،للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات ،حيث تم الكشف على 161 ألف موظف على مستوى جميع المحافظات وانخفضت نسبة التعاطى الى 2% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 ، بجانب أيضا تم تنفيذ حملات الكشف المبكر على سائقى الحافلات المدرسية ،وتم الكشف على 5589 سائق فى 18 محافظة بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ،ووزارة التربية والتعليم وانخفضت نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية الى 1% بعدما كانت 12% عام 2014 .