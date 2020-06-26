شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 6 مصريين يحصلون على 910 آلاف جنيه مستحقاتهم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع 3 شركات بالمملكة، فى صرف مستحقات متأخرة وديا لـ 6 عمال مصريين ، وبلغت إجماليها 209 ألاف و742 ألف ريال سعودي، أى ما يوازى 903 ألاف 988 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة أحد العاملين بشركة مقاولات بالرياض حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة للعمال الست ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

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وقال سعد الدين: إنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالى بالرياض لفت المستشار العمالى بالرياض أحمد رجائى إلى أنه قام بالتواصل مع مسئولى الشركات الثالثة للمطالبة بمستحقات العمال وديا، فقد تبين أن العامل "ع.أ.ض" صدر له حكم قضائى ضد شركة بابل للصيانة والتشغيل والتجارة، وتم التواصل على الفور مع رئيس محكمة التنفيذ الدائرة 21 لاستصدار شيك بمستحقات المواطن بناء على قرار التنفيذ، وبالفعل تم استصدار أمر صرف شيك للمواطن بمبلغ 88 ألفا و 742 ريالا سعوديا، وجارى المتابعة لاستلام المستحقات.

كما تابع المستشار العمالى بالرياض تسوية النزاع بين أربع عمال ضد شركة صيانة وإنشاء خطوط نقل المواد البترولية وديا ، وقامت الشركة بتسليم 78 ألف ريال سعودى للمستحقين .

وفى نفس السياق قام المستشار أحمد رجائى بالتدخل لدى شركة المقاولات لحل مشكلة أحد العمال المصريين لصرف مستحقاته المتأخرة وتم استلام 43 ألف ريال سعودي، وقام مكتب التمثيل العمالى بإنهاء إجراءات تأشيرة خروج العامل بالتنسيق مع الشؤون القنصلية بالسفارة حتى يتسنى له العودة إلى أرض الوطن.