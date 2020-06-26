شكرا لقرائتكم خبر عن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يفتح أبوابه للزوار غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية لفتح أبوابه لاستقبال الزوار من جديد غدا السبت، حيث قامت إدارة المتحف بنشر الضوابط التى سيتم اتباعها حفاظا على الزوار والعاملين.

وقال المتحف عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك يستطيع الراغبين في زيارة المتحف زيارته خلال مواعيد العمل الرسمية من 9صباحًا وحتى 4:30 مساءًا .

ويسمح لعدد محدود فقط من الزوار بالتواجد داخل المتحف في الوقت بعينه ، وذلك حفاظًا على التباعد الإجتماعي لمواجهة فيروس كورونا فيما يتوجب على الزوار إتباع جميع التعليمات والإجراءات الإحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية للحفاظ على سلامة الزوار والعاملين بالمتحف.

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وشدد المتحف على جميع الزوار ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات عند تواجدهم في المتحف، فيما سيتم تعقيم الحقائب والمتعلقات الشخصية للزوار، كما يتوجب على الزائر عدم لمس الأسطح و فتارين العرض، وكذلك المحافظة على ترك مسافة آمنة بينه وبين الزوار الآخرين أو العاملين بالمتحف .

وتشمل ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية والتى من المقرر فتحها تدريجيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو المقبل مع عودة حركة السياحة الوافدة، تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

و قياس درجة حرارة العاملين بها يومياً والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها، ووضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص، وأن يتم توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين، و الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية. مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية