شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضع ضوابط فتح المقاهي والمطاعم تمهيدا لفتحها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم وضع عدد من الضوابط والآليات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بفتح المطاعم والمقاهي والأندية بداية من يوم السبت المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهي والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشات وشملت الضوابط التي وضعتها محافظة الجيزة التزام مدير المنشاة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل و يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة الرواد لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشاة كحد اقصى لحين إشعار آخر و ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد اقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات وتشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

بالاضافه الي حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي و وضع لافتات إرشادية بمدخل المنشاة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا وتوفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشاة وحظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه ( غير المفتوح) واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

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بالإضافة إلى حظر تقديم الشيشة وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام، واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـ قدر المستطاع ـ وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر و الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

واكد علي ضرورة الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دورى فى كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان و تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم ووضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشاة وتوفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ والتخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

واضاف المحافظ ان غلق المنشاة وسحب الترخيص الخاص بها سيكون الاجراء المتخذ فى مواجهة اى تقصير اوتهاون فى الالتزام بهذه الاشتراطات سواء الخاصة بالمنشاة او العاملين بها او المترددين عليها .

وناشد المحافظ الجميع بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاجراءات الاحترازية والتى من شانها الحفاظ على سلامة الجميع وعدم المساهمة فى انتشار الفيروس مما يؤدى الى التأخر فى العودة الى الحياة الطبيعية بصورة كاملة .

تصريحات راشد جاءت عقب الاجتماع الذي عقدته المحافظة بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام و واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن وشرطة المرافق والمرور للوقوف علي الاليات المنظمة لفتح المنشأت .