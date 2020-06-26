شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى حوالى 3 ملايين و 470 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالى 3 ملايين و 470 ألف طن خلال النصف الاول من العام الحالي رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم، وأضاف وزير الزراعة أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق 160 دولة في جميع قارات العالم بحوالي 305 سلعة زراعية، ومن ناحيته قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان، وأن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و387 ألف 625 طن، بالإضافة إلى تصدير 661 ألف و580 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

بينما تم تصدير 267 ألف و223 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 96 ألف و186 طن، في حين احتل الثوم المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 29 ألف و 685 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألف و622 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألف و58 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 الف و 477 طن.

بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و274 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طن ، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 2068 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 789 طن، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالي 531 طن.