شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المطرية تجرى عملية ولادة قيصرية طارئة لمريضة كورونا لإنقاذ الجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النقابة العامة للأطباء، الشكر لقسم أمراض النساء والتوليد وكل الطاقم الطبى المعاون من ممرضين وأطباء التخدير، بمستشفى المطرية التعليمى، وذلك بعد إجراء قسم النساء والتوليد بمستشفى المطرية التعليمي عملية ولادة قيصرية، طارئة لسيدة تتعالج من فيروس كورونا، وذلك لإنقاذ حياة الجنين الساعة الرابعة صباحا.

ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمرا صحفيا، ظهر غدا السبت الموافق 27 يونيو 2020، بتقنية اللايف (عن بعد)، ولذلك لعرض رؤية النقابة حول عدة بنود، منها: تضحيات الأطباء وبطولاتهم فى مواجهة الوباء، أزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.

وكانت قد نشرت النقابة العامة للأطباء، رسالة من أحد المواطنين التى تلقتها بهدف دعم الفرق الطبية العاملة فى مواجهة وباء كورونا، مشيرة إلى أن تلك الرسالة جاءت من "حبيبة الرحمن"، إحدى المرضى المشتبه فى إصابتهم بفيروس كوفيد19.

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وقالت حبيبة فى رسالتها لنقابة الأطباء: أنا عن نفسى كمواطن عادى وكمريض مشتبه به، أؤكد أننى أشهد أمام الله، أن جميع الأطباء بلا استثناء سواء أعرفهم شخصيا، أو لم يسبق لي بهم المعرفة علي الإطلاق لم يتونوا في أداء عملهم ولم يبخلوا بجهد أو صحة أو وقت أو معلومة أو نصحية، كل حسب ما يطلب منه سواء تعاملت معهم مباشرة بالكشف أو عن طريق التواصل عن طريق التليفون أو وسائل التواصل الاجتماعي سواء واتس آب، أو فيس بوك، أو جروبات لنشر الوعى، ومعالجة المرضي من المنزل عن طريق جربات الفيس بوك، ويعلم الله أنني استفدت الكثير من هؤلاء الأطباء سواء رجال او سيدات مسلمين أو مسيحين كل فيما يفقه فيه يقدم النصح والإرشاد والتوعيه والعلاج والبعض الكشف.

وتابعت: ومع ذلك بدلاً من أن نتقدم لهم بكامل الشكر والعرفان بالجميل ونحفزهم معنوياً ومادياً للأسف يتعرضون لهجوم شرس، لكننى أؤكد أننا نكن لكم كل التقدير والإحترام ونشكركم وندعوا الله ان يجعله في ميزان حسناتكم جميعا يارب، ويعوضكم عن ما عانيتموه وما زلتم تعانوه وتبذلوه من أجلنا ومن أجل وطنكم.