شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة على أن ثورة 30 يونيو المجيدة أنقذت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت خطف البلاد إلى المجهول ،وتحويلها مرتعا للجماعات المتطرفة بعد "أخونة كل المؤسسات"،وهو ما كان سينعكس سلبا على الصناعة والإقتصاد ،وبالتالي على حقوق العمال ،كما حدث في بلدان أخرى.

وأكد الإتحاد العام ، لنقابات عمال مصرونقاباته العامة وإتحاداته المحلية ، في بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه في الوقت الذي يجدد فيه الثقة في القيادة السياسية والجيش والشرطة في معاركهم من أجل التنمية ،ومواجهة الإرهاب ،لابد وأن يعرف عمال مصر الشرفاء الذين كانوا ولا يزالوا السند الحقيقي للدولة في كل الأزمات ،أن ثورة يونيه صنعت اقتصادا مصريا قويا بكل المقاييس وعلى مختلف الأصعدة بدليل إنه الاقتصاد الوحيد فى العالم الذى صمد أمام جائحة كورونا، والتى أثرت سلبا على كل الاقتصادات، وأدت إلى تراجع النمو العالمى بالسالب لـ5.5% ،فى حين أن تقديرات نمو الاقتصاد المصرى تتراوح بين 3% إلى 4% بالإيجاب، وهو بذلك الأعلى فى العالم بعد أن كان ثالثا بعد الصين والهند واللتان تأثر اقتصادهما بشكل كبير بجائحة كورونا.

ولفت بيان الإتحاد العام إلى أن مصر قبل 30 يونيو 2013 فيما يخص الأجور فى عام 2011 كانت 84 مليار، والآن 335 مليار، وفيما يخص الدعم كان 100 مليار والآن أصبح 328 مليار جنيه، بالموازنة العامة للدولة كانت لا تتعدى التريليون، والأن تجاوزت الـ2.2 تريليون، وفيما يخض المشروعات الاستثمارية لم تتجاوز الـ100 مليار، واليوم تجاوزت 300 مليار، وهذه الأرقام خير دليل على ما كانت عليه مصر وما أصبحت عليه الآن،ناهيك عن برامج الحماية الإجتماعية لخدمة الفئات الأكثر تضررا من الأزمات التي يمر بها العالم ،وبالتالي مصر .

وقال البيان أن ثورة 30 يونيو أعطت لقيادات الإتحاد العام ونوابه في مجلس النواب ،ورؤساء نقاباته العامة ،وإتحاداته المحلية ،بل ولجانه النقابية في كافة المواقع الإنتاجية حقهم في الحديث بحرية كاملة ودون مضايقات ،عن مطالب العمال،واخرها مواقفهم من العمال المصريين الذين تم إحتجازهم من قبل الميليشيات الإرهابية في ليبيا ،وجرى تصعيد القضية دوليا وتقديم بلاغ إلى منظمة العمل الدولية بجنيف،وإستدعت كافة المنظمات العربية والأفريقية ـوالدولية للتضامن مع مصر ،كما قدمت كل الدعم المالي والمعنوي للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات كورونا..وكانت معاركهم للدفاع عن العلاوات الخمس للملايين من أصحاب المعاشات،حتى حصلوا عليها.

Advertisements

ورصد البيان الصادر اليوم الجمعة أبرز القرارات والمواقف الصادرة عن مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يوم الثلاثاء الماضي ،وخطته المستقبلية خاصة فيما يخص تفعيل و تطوير الإتحادات المحلية في المحافظات،وكذلك استعراض كافة الإجراءات والتحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تقوم بها الدولة على المستويين المحلى والخارجى من أجل حماية مقدرات الوطن وأمنه واستقراره، معلنا عن دعم الملايين من عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات للثوابت التي جاءت في الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي تجاه الأزمة الليبية،ومنها أنه : "لا لحكومة المليشيات الإرهابية، ولا للتدخل الخارجي في شئون ليبيا،وتقديم الدعم الكامل للشرعية ممثله في الجيش الوطني ومجلس النواب، ووحدة الشعب والارض، وبناء المؤسسات الليبية، وتوجيه رسالة تحذيرية من على أرض الواقع للميليشيات الإرهابية ومن يدعمها بأن الجيش المصري قوي وقادر على الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي ،وأنه جاهز للتدخل بمقتضي الشرعية الدولية دفاعا عن أمننا القومي ".

مضيفا التأكيد على أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يجدد دعم للقيادة السيباسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتمسك بحقوق مصر فى مياه النيل ،مشددا على الوقوف خلف الدولة المصرية، ودعم تحركاتها السياسية للتوصل إلى حل عادل ومتوازن فى قضية سد النهضة الاثيوبى وذلك من خلال التواصل مع منظمة الوحدة النقابية الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى التى تحرص على حماية حقوق العمال ودورهم فى التنمية المستدامة.

وأكد الإتحاد العام ونقاباته العامة وإتحاداته المحلية –الممثلين لما يقرب من 30 مليون عامل - على إستمراهم في الدفاع عن قضايا ومطالب العمال بإعتبارهم المحامي الشرعي لهم لتوصيل أصواتهم إلى صناع القرار ،وكذلك الإستمرار في دعم ومساندة الدولة المصرية في معاركها وقرارتها التي من شأنها حماية الأمن القومي في الداخل والخارج .