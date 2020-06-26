شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يساعد شخصا تعطلت سيارته أعلى طريق الدائرى الأوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دورية أمنية بالقاهرة، مساعدة لقائد سيارة أجنبى، عقب تعطل سيارته أعلى الطريق الأوسطى، حيث تعود الواقعة أثناء مرور قول أمنى أعلى الطريق الأوسطى تلاحظ توقف سيارة بجانب الطريق، وبالفحص تبين أن السيارة قيادة (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) والذى قرر بتعطل السيارة. على الفور، قام طاقم القول بمساعدته فى إعادة تشغيل السيارة، وأعرب قائد السيارة عن امتنانه لموقف القوة الأمنية، ووجه الشكر لرجال الشرطة لحرصهم على مساعدته وتقديم العون له.

كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

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وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة باحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى، وغلق باب الشقة من الداخل، وعدم تمكن أسرته من الدخول.

على الفور، انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت باستخدام السلم الهيدروليكى، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب، وإخراج الطفل سالماً.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء أسرة الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.