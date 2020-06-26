شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة المطرية تحصد المركز 37 عالمياً والأول إفريقياً وعربياً بمسابقة سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق جواد موتور سبورت بكلية الهندسة بالمطرية في جامعة حلوان، بالمركز 37 على مستوى العالم في مسابقة BAJA SAE العالمية للسيارات ليكون الأول على المستويين العربى والافريقي، كما حصل أيضاً على المركز 18على مستوى العالم في بند تكلفة الإنتاج، و 28 في التسويق على مستوى العالم، و 47 في التصميم على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ هندسة السيارات والجرارات بالكلية.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إن المسابقة عبارة عن سباق راليات تخوضه السيارات المصنعة بأيدي مصرية، لتحقق أفضل زمن بجانب عوامل الاختبار الأخرى، من حيث التحمل والمتانة والقوة وتكاليف الإنتاج.

جدير بالذكر أن السيارة هي صناعة مصرية خالصة بخامات مصرية، وأيدي وخبرات مصرية بالكامل، وشارك في تصنيع السيارة طلاب من:

الفرقة الرابعة بقسم هندسة السيارات كل من : أحمد مجدي، فيلوباتير عماد، مينا صموئيل، ميسرة محمد، محمد سعيد، محمد عبد الحميد، لؤي أحمد، محمد محمود ، سيف الدين عبده، مصطفى جابر.

الفرقة الثالثه قسم هندسة السيارات: يحى جلال، أحمد محسن، يوسف محمد، مينا عماد.

الفرقة الثالثة قسم ميكانيكا قوى : ابراهيم عمر، احمد حامد.

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الفرقة الثالثة قسم ميكانيكا انتاج: صلاح الدين عبد الله، أحمد مصطفى.

الفرقة الثانية قسم هندسة السيارات: اندرو محب، مايكل ملك.

الفرقة الثانية قسم ميكانيكا قوى : ادهم مازن، ادهم أحمد، مؤمن أحمد ، إيهاب عاطف، مصطفى محمود، عبد الرحمن أحمد، أحمد عبده، بشرى عاشور.

الفرقة الأولى قسم ميكانيكا قوى :محمد إبراهيم، أحمد يحى ، أنس ياسر، محمد وليد.

إعدادي هندسة: فهمي أشرف ، طلال ابراهيم.