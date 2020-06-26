الداخلية: ضبط 4 آلاف شخص مخالف لقرار حظر التجوال في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استكملت أجهزة وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد على مستوى الجمهورية.

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 4804 شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين، 2960 مركبة مخالفة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواصل أجهزة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.